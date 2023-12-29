"Коробка" работает как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. Директор Фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассекретил 24 Каналу, что содержится в Black Box, кроме дрона "Бобер".

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Какое наполнение Вlack Box

Black Box – это совместный секретный проект Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" и блогера Игоря Лаченкова.

В Вlack Box, в частности, содержатся дроны-камикадзе украинского производства "Бобер", название которого придумал производитель концерн "Укроборонпром". Это – не единственная составляющая проекта, там содержат другие изделия.

"Это тоже беспилотники. Если бы "Бобер" не стал публичным – мы бы не открывали эту историю. Я не сторонник озвучивать то, что с точки зрения войны и безопасности лучше не объявлять. Но, к сожалению, тема стала публичной. Поэтому ГУР позволило озвучить эти закупки", – подчеркнул Тарас Чмут.

"Бобер" "Бобер" – это украинский барражирующий боеприпас большой дальности более 800 километров. Дрон построен по аэродинамической схеме утки. Благодаря этой схеме БПЛА легко изменяет высоту и хорошо маневрирует в воздухе, что повышает его шансы обойти вражескую противовоздушную оборону.

Результаты Black Box

Чмут сказал, что ГУР МО подсчитали, что за первые 8 месяцев с января по август 2023 года "коробка" нанесла врагу ущерб более чем на 900 миллионов долларов. По его словам, происходит уменьшение наступательного потенциала России.

К примеру, на эту сумму страна-агрессор могла бы приобрести 24 истребителя-бомбардировщика Су-34 или почти 4 корвета проекта 20380 типа "Стерегущий".

"Впрочем, это сложно считать. Не всегда есть возможность качественно подтвердить результаты работы, потому что россияне очень профессионально "подчищают" информационное поле", – подчеркнул директор фонда "Вернись живым".

Обратите внимание! "Бобер" был использован для поражения завода по производству электроники для ракет типа Х-31, Х-35 и Х-59, а также склада, на котором "хранились ракетные части к баллистическим ракетным комплексам".

Также не всегда можно оценить реальный причиненный вред, потому что атака происходит на территории врага. К примеру, российские ракеты "Калибр" или дроны-камикадзе "Герань" куда-то прилетают в Украину, россияне думают, что уничтожили объект, а на самом деле упало где-то сбоку. Или наоборот: оккупанты попали в склад с западными боеприпасами, а в новостях даже об этом не упоминают.

Потому сложно идентифицировать на той территории. Спутник не всегда работает, агентурная разведка тоже. Рисковать людьми не всегда хочется для этого,

– отметил Чмут.

Что известно о Black Box