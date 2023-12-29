"Коробка" працює як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. Директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розсекретив 24 Каналу, що міститься у Black Box окрім дрона "Бобер".
До теми Працює і на території Росії: у ГУР розповіли про результати роботи загадкової "Black Box"
Яке наповнення Вlack Box
Black Box – це спільний таємний проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова.
У Вlack Box, зокрема, містяться дрони-камікадзе українського виробництва "Бобер", назву якого придумав виробник концерн "Укроборонпром". Це – не єдина складова проєкту, там містять інші вироби.
"Це теж безпілотники. Якби "Бобер" не став публічним – ми б не відкривали цю історію. Я не прихильник озвучувати те, що з огляду війни та безпеки краще не оголошувати. Але, на жаль, тема стала публічною. Тому ГУР дозволило озвучити ці закупівлі", – наголосив Тарас Чмут.
"Бобер""Бобер" – це український баражуючий боєприпас великої дальності понад 800 кілометрів. Дрон побудований за аеродинамічною схемою качки. Завдяки цій схемі БпЛА легко змінює висоту і добре маневрує в повітрі, а це підвищує його шанси обійти ворожу протиповітряну оборону.
Результати Black Box
Чмут сказав, що ГУР МО підрахували, що за перші 8 місяців з січня до серпня 2023 року "коробка" завдала ворогові збитків на понад 900 мільйонів доларів. За його словами, відбувається зменшення наступального потенціалу Росії.
До прикладу, на цю суму країна-агресорка могла б придбати 24 винищувачі-бомбардувальники Су-34 або ж майже 4 корвети проєкту 20380 типу "Стерегущий".
"Утім, це складно рахувати. Не завжди є можливість якісно підтвердити результати роботи, тому що росіяни дуже професійно "підчищають" інформаційне поле", – наголосив директор фонду "Повернись живим".
Також не завжди можна оцінити реальну заподіяну шкоду, бо атака відбувається на території ворога. Приміром, російські ракети "Калібр" або дрони-камікадзе "Герань" кудись прилітають в Україні, росіяни думають, що знищили об'єкт, а насправді впало десь збоку. Або навпаки: окупанти поцілили у склад із західними боєприпасами, а в новинах навіть про це не згадують.
Тому складно ідентифікувати на тій території. Супутник не завжди працює, агентурна розвідка теж. Ризикувати людьми не завжди хочеться для цього,
– зазначив Чмут.
Що відомо про Black Box
- У 2022 році ГУР МО звернулось за запитом до Фонду "Повернись живим" та блогера Ігоря Лаченкова з проханням зібрати кошти на секретний проєкт "Black Box". Тоді вдалося зібрати 230 мільйонів гривень. Цей проєкт є масштабуванням попередньої секретної ініціативи з "Повернись живим" загальною вартістю 40 мільйонів гривень.
- У листопаді 2023 року у Головному управлінні розвідки Міноборони України показали вміст Black Box, на який українці пожертвували сотні мільйонів гривень. Розпакування для українців провів боєць одного зі спецпідрозділів ГУР із позивним "Колібрі". Серед іншого, в Black Box знаходиться баражуючий боєприпас "Бобер", який виробляють в Україні. Він здатний знищувати цілі на відстані 800 км.
- Перше зображення і взагалі інформація про існування цього БпЛА, без оголошення навіть його призначення, було опубліковане ще у травні, а вже повноцінно продемонстрований лише у липні, коли його існування та призначення було зрозумілим на фоні атак по Москві.
- 25 липня БпЛА "Бобер" демонстрували у Києві на форумі, де прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що виробникам безпілотників виділено 40 мільярдів гривень.