Во благо украинского народа: Черниговщину помогает защищать милая собачка Джерри-Ли
Источник:телеграм "Суспільне Чернігів"
24 февраля Россия начала циничную войну в Украине. Защищать государство от агрессора помогают не только люди, но и животные.
В частности, Черниговщину последние 11 дней вместе с гвардейцами защищает от российского захватчика служебный пес Джерри-Ли.
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Пес на защите Черниговщины
Этот пес почти всю свою жизнь (3 года) служит на благо украинского народа. Речь идет об обеспечении охраны общественного порядка, привлечении к конвоированию осужденных.
Ему, как и человеку, страшно от выстрелов и взрывов, но он, несмотря ни на что, оберегает свою гвардейскую семью днем и ночью!,
– добавили в сообщении.
Пес на защите Черниговщины / Фото Суспільне Чернігів
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