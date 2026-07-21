По словам Зеленского, Сырский обеспечил успехи Украины в защите Киева, в Харьковской наступательной операции и в Курской операции. Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

"Пройден значительный путь, защита Украины продолжается, и необходимо достойное отношение к каждому воину. Я благодарен Александру Сырскому и каждому нашему воину за сильные фронтовые позиции Украины. Я благодарен Михаилу Драпатому за именно такой взгляд. Сегодня с Александром Сырским и Андреем Гнатовым мы говорили о дальнейших форматах службы и правильной передаче дел", – заявил он.