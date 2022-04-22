Благодаря "Азову" Мариуполь никогда не станет российской победой и новыми Крутами

Это сообщение сегодня ночью (21 апреля – 24 канал) написал друг из Мариуполя из полка "Азов". 57 дней непрерывного боя, авиаударов и артобстрелов. В полном окружении. В подвалах, без воды, без света, тепла, без снабжения пищей.

Свободные, крепкие и несокрушимые, как гранит

Враг больше в 10 раз, у врага абсолютное преимущество в технике и боеприпасах, и он сносит любое укрытие, любую позицию. Ближайший украинский фронт – в 100 километрах, по степям, и оттуда не выйти, не вынести раненых.

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И они не ищут у врага сожаления. Они каждый день искусно находят каждую возможность, чтобы убивать и уничтожать оккупантов, и наносить им страшные потери. Эти люди давно перешли границы выносливости и жертвенности – они создали новые, и это невероятно в 21 веке.



Сообщение воина-азовца из осажденного российскими оккупантами Мариуполя / Фото из фейсбука Юрия Бутусова

Они показали, что такое боеспособность. И стоит упомянуть, что "Азов" – это единственная украинская военная часть, полностью действующая по стандартам НАТО в боевом управлении и подготовке, они действуют по американскому боевому уставу и стандартам боевого управления MDMP.

"Азов" – единственная воинская часть, где действуют обращения и обычаи украинского национализма образца УПА, а не старые советского образца, переведенные процедуры. Они по приказу украинского командования бьются и умирают в абсолютно невыгодных условиях, верные присяге украинскому народу.

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Создатели нового эпоса

Благодаря им Мариуполь никогда не станет российской победой. Это никогда не будет жертва и место русской силы, это – не Круты. Это всегда будет город украинской победы, и символ украинской несокрушимой силы.

В России много оружия, но у Украины есть то, на что россияне не способны – отдавать себя ради своего народа, биться во имя чести, биться, когда нет сил и только воля дает возможность вести бой, несмотря на все.

Мариуполь – это слово теперь очень важно, очень много объясняет. Потому что его защитники создали новый современный эпос. Потому что они творят историю нашего мира. Потому что они – украинцы.

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