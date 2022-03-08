Благодаря чат-боту в Киевской области уничтожили колонну с вражеской отметкой V

В Киевской области ВСУ уничтожили технику оккупантов с пометкой V. Все благодаря сообщениям в специальном чат-боте для передачи информации о российских войсках.

Говорится, об @stop_russian_war_bot в телеграме. Каждый человек может присылать туда данные о расположении российской техники, передвижении оккупантов, диверсантов и других.

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На этот раз СБУ через чат-бот получила координаты вражеской техники с отметками V в Киевской области.

Их проверили и передали военным. Результат – на фото: пламенные "приветы" оккупантам. Так что как бы они ни маркировали свои боевые машины, мы знаем, что наша "задача будет выполнена", точно – мы уничтожим их!

– говорится в сообщении.

СБУ призывает в дальнейшем информировать через чат-бот о перемещении вражеской техники и диверсантов. Следует отправлять данные четко и структурировано с максимально точными отметками времени и геолокаций.

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