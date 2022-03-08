Мовиться, про @stop_russian_war_bot у телеграмі. Кожна людина може надсилати туди дані про розташування російської техніки, пересування окупантів, диверсантів тощо.

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Цього разу СБУ через чат-бот отримала координати ворожої техніки з позначками V на Київщині.

Їх перевірили та передали військовим. Результат – на фото: полум’яні "привіти" окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше "завдання буде виконане", точно – ми знищимо їх!

– мовиться в повідомленні.

СБУ закликає надалі інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та диверсантів. Слід надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначками часу та геолокацій.

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