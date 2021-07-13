Благодаря "чистому" водороду Украина станет значимым игроком на мировом энергорынке, – Репкин

Используя потенциал возобновляемых источников энергии и развивая "зеленую"водородную энергетику, Украина сможет диктовать свои условия на мировом рынке энергоносителей.

Об этом заявил президент энергетической ассоциации "Украинский водородный совет" Александр Репкин. Он акцентировал на том, что такой вид топлива и его производство являются более безопасными для окружающей среды.

"Чистый" водород получают за счет разложения молекулы воды на водород и кислород с помощью электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников. Углекислый газ не генерируется, да и у природы мы не забираем ничего – берем воду и возвращаем воду. Мы будем иметь то, что является ключевым фактором для любой экономики: энергоносители. Те страны, у которых есть доступ к энергоносителям, получают возможность диктовать свои условия сообществу, которое таких энергоносителей не имеет,

– подчеркнул Александр Репкин.

По словам эксперта в сфере водородной энергетики, в Украине есть пять регионов, работая с которыми можно обеспечить новой энергией водорода всю Европу. Например, Украина находится на втором месте в Европе после Великобритании по потенциалу ветроэнергетики. А офшорный потенциал нашей страны позволяет присоединиться к офшорной ветроэнергетической стратегии ЕС.

Напомним, что по данным международных экспертов Hydrogen Council, уже к 2050 году в мире будет ежегодно потребляться около 550 млн тонн водорода – это практически в 7 раз больше, чем сегодня.