Благодаря читателям 24 каналу удалось собрать деньги на авто для ВСУ: нужны еще 3

Благодаря читателям 24 каналу удалось собрать средства на один из автомобилей для подразделения, которое в боях потеряло часть снаряжения.

Еще несколько дней назад ветеран, парамедик Алина Вяткина и журналистка 24-го канала Екатерина Козачинская объявили о сборе, а уже сегодня удалось купить один автомобиль. В частности, к сбору средств активно приобщались читатели 24 канала.

Важно В бою потеряли часть снаряжения: волонтеры собирают деньги на авто для военных

Однако на этом не останавливаются. Парням нужны еще машины. Сейчас есть возможность выкупить три автомобиля из Болгарии.

Все три волонтерам отдают за 10 тысяч евро. Сейчас на балансе – 24 860 грн и еще 381 доллар на PayPal.

Все отчёты можно увидеть на наших страницах.

Реквизиты

Из-за границы прислать деньги можно сюда:

Etransfer: rubenfeld@yahoo.com

Paypal: vyatkinaangelina@gmail.com

Прямой перевод на ГО FestivALT в Польше:

Stowarzyszenie FestivALT

Dietla 29/1, 31-070 Краков

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Вяткина Алина