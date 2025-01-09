Что помогает россиянам продвигаться в Донецкой области: генерал армии в отставке назвал 2 фактора

Российские войска продолжают продвигаться в Донецкие области. Армия страны-агрессора находится в трех километрах от Покровска, в то же время враг почти полностью оккупировал Курахово.

В эфире 24 Канала генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил, благодаря чему россиянам удается достигать успехов на фронте.

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Что помогает врагу продвигаться

Генерал армии в отставке в целом выделил два ключевых фактора, которые помогают врагу оккупировать украинские территории. Во-первых, Россия имеет огромное количество человеческих и технических ресурсов. В частности, россияне значительно преобладали по количеству боеприпасов.

К слову, по состоянию на апрель 2024 года соотношение артиллерийских снарядов на фронте составляло 1 к 10. Осенью ситуация несколько улучшилась, но до паритета еще далеко.

Кроме того, Силы обороны не имеют достаточно высокоточного оружия.

Только сейчас начали системно поступать большие пакеты от США, которые раньше шли месяцами. Я думаю, что это должно усилить наши позиции на Покровском, Кураховском направлениях и на других определяющих местах, где идут ожесточенные бои,

– отметил Маломуж.

Во-вторых, российская армия периодически меняет тактику ведения боевых операций, что способствует ее продвижению. Довольно часто оккупанты используют так называемую тактику "клешней", в частности российские войска окружают город с разных сторон, что заставляет Силы обороны выводить войска, чтобы избежать полного окружения. Например, так было во время захвата Авдеевки и Угледара.

Эта схема приемлема для России, но этой тактике можно противостоять. Здесь важно, чтобы мы не только могли эффективно обороняться, а также организовывать удары с флангов по вражеским тылам. Тогда россияне не смогут замкнуть кольцо. Такие методы надо применять уже сегодня,

– добавил генерал армии в отставке.

Россияне, с его слов, так воевать еще не умеют, поэтому надо применять новые методы. Враг этого не ждет.

Согласно обновленной карте фронта от Deep State, в эти дни враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово.