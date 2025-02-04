Благодаря средствам громады Киева 5 штурмовая уничтожила тысячи оккупантов и сотни единиц вражеской техники

С помощью оборудования, приобретенного на средства столичной громады, 5 Отдельная штурмовая Киевская бригада в прошлом году уничтожила более 300 единиц вражеской техники и 5 тысяч оккупантов.

Об этом сообщил командир бригады полковник Василий Матиив.

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За прошлый год благодаря вашей помощи 5 штурмовой бригадой было уничтожено более 5000 личного состава противника и более 300 единиц техники – танки, боевые бронированные машины, автомобильную технику, мотоциклы и квадроциклы,

– сообщил Василий Матиив.

5 штурмовая уничтожила тысячи оккупантов и сотни единиц вражеской техники: видео

Комбриг от имени личного состава 5 штурмовой поблагодарил за поддержку всех киевлян, депутатов Киевсовета и лично мэра столицы Виталия Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что за прошлый год столица оказала помощь военным на 10 миллиардов гривен. Это больше всего среди всех регионов.