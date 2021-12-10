Зеленский стремится привлечь больше стран, чтобы остановить войну
Однако в этом случае важно не потерять нормандский формат. Об этом президент заявил в интервью.
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Важно не потерять то, что есть, потому что в этом заинтересован Эммануэль Макрон. Я познакомлюсь с новым канцлером Германии господином Шольцом. Но у нас сегодня с Макроном хорошие отношения. Он один из лидеров Европы. Лидер, заинтересованный в развитии и реализации всех наработок нормандского формата,
– сказал политик.
Он подчеркнул, что для Украины важна реакция Макрона – президента Франции.
"Все за то, чтобы существовало больше форматов и чтобы как можно больше стран делали все возможное, чтобы остановить войну", – подытожил Зеленский.
Смотрите интервью Владимира Зеленского:
Нормандский формат: последние новости
- Встреча лидеров нормандской четверки прошла еще в декабре 2019 года. С этого времени Россия блокирует переговоры.
- Кремль предложил провести встречу на уровне министров 11 ноября. Однако за несколько дней до этого глава российского МИД Сергей Лавров отказался участвовать. Свое решение он объяснил "несогласованностью итогового документа".
- Во Франции и Германии заявили, что это "неправильная позиция".
- Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров отметил, что Москва в очередной раз показала, что именно она блокирует переговоры.
- Уже 17 ноября российский МИД опубликовал конфиденциальную переписку Лаврова и его французского коллеги Жана Ива Ле-Дриана.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "попыткой окончательно добить нормандский формат".
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