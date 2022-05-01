Благодарны всем, кто посылает миру и России важные сигналы – Зеленский о визите Пелоси

В Киев прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она обсудила с президентом Владимиром Зеленским вопрос о помощи для Украины.

Об этом рассказал Зеленский в вечернем обращении 1 мая. Он отметил, что Пелоси посетила делегацию Конгресса.

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"Мы благодарны всем партнерам, кто посылает миру и России такие важные мощные сигналы поддержки Украины, посещая нашу столицу в этих условиях и в столь сложное время", – сказал президент.

Что обсудили

По словам Зеленского, он провел со спикером четыре часа предметных переговоров. Речь шла об оборонных поставках, макрофинансовой помощи, санкционной политике и политическом взаимодействии с Соединенными Штатами Америки.

США поможет отстоять свободу

Президент выразил благодарность за историческое решение предоставить Украине историческую программу ленд-лиза. Он подчеркнул, что это однажды уже помогло отстоять свободу в Европе.

Обсудили конкретные направления – как может работать ленд-лиз, чтобы как можно больше усилить наше государство и помочь в борьбе за свободу.

– сказал Зеленский.

Президент также отметил, что США готовят для Украины большой пакет помощи. Его стоимость составляет 33 миллиарда долларов. Кроме этого, Зеленский и Пелоси обсудили ужесточение санкций против России.

Обратите внимание – встреча Зеленского и Пелоси: смотрите видео

Визит Пелоси в Украину: что известно

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что визит Пелоси был символическим. Дипломат заявила, что мир не имеет сомнений в победе Украины.

Зеленский сказал, что такой жест США свидетельствует о том, что они лидеры поддержки Украины.

Президент также отметил, что Пелоси лично способствует укреплению сотрудничества между Украиной и США. Он наградил спикера орденом княгини Ольги.

После визита Пелоси уехала в Жешув в Польше. Она заявила, что США и НАТО будут стоять с Украиной до победы.

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