Благотворительность, тепло и "Животворящий Джо": "Вести" выпустили серию носков
Источник:24 канал
"Вести" и Dodo Socks объединились, чтобы подарить миру теплые носки. Украсили их принтом "Животворящего Джо", который по некоторым теориям был, а, возможно, и остается "святым" катализатором ряда украинских реформ.
Осень – лучшее время, чтобы пополнить свою коллекцию носков. Круто, когда при этом можно еще и кому-то помочь. Тогда на этой планете станет немного больше тепла.
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Порадуй себя и помоги ребенку
"НАТО в хату" – это тройное комбо: удобно, ярко и благотворительно.
30% стоимости каждой пары носков отправятся на счета социальной инициативы Hair for Share. Этот светлый проект создает парики для онкобольных детей, которые из-за химиотерапии теряют волосы.
Уже 200 человек подарили себе и близким носки / 24 канал
Носки с ярким принтом – отличная инвестиция в свою осень / 24 канал
По состоянию на начало ноября уже 200 пар носков отправились к счастливым обладателям.
Температура воздуха все больше уходит в "минусы". Зима – близко. Самое время тепло интегрировать свои ноги в НАТО.
Носки в ритме жизни
Носки от "Вести" не только очень яркие, но и качественные. Создатели обещают: будут носить в течение нескольких носочных каденций.Заметьте! Носки от "Вести" и Dodo Socks изготовлены технологией – в 200 игл.
Как купить благотворительный "мерч"
- Зайти на страницу "Вести" в фейсбуке или инстаграме.
- Написать в приватные сообщения и оформить заказ.
- Получить носки и кайфовать от использования.
Команда 24 канала тоже интегрировалась в "НАТО в хату"
"Носочный Джо" побывал в студии 24 канала / Дарья Кудимова / 24 канал
Яркие носки гарантированно улучшат настроение / Андрей Козлов / 24 канал
В холодную погоду теплые носки – лучшие друзья / Марина Васильева /24 канал