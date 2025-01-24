Клиенты сети ОККО собрали более 193 тонн помощи в течение прошлого года

Контейнеры для бывших в употреблении вещей, в которые, собственно, клиенты и привозят одежду, обувь и постельное белье в хорошем состоянии, установлены на 26 АЗК сети в 5 городах. Общественные организации – партнеры компании в этой инициативе – передают помощь жителям деоккупированных территорий, в центры помощи и милосердия, малообеспеченным.

Так, за четвертый квартал 2024 года на АЗК ОККО собрано почти 53 тонны бывших в употреблении вещей, которые передали жителям социального дома общественной организации "Емаус Оселя", бездомным, ВПО во Львове и Львовской области, центрам помощи и милосердия, жителям деоккупированных территории, малообеспеченным, людям с инвалидностью Запорожья, Днепра, Киева и многодетным семьям-переселенцам из Запорожской, Николаевской и Донецкой областей. Всего в течение 2024 года клиенты сети собрали в специальные контейнеры более 193 тонны вещей, передает 24 Канал.

Обратите внимание Подразделениям ДШВ переданы все 10 комплексов Пульстрон в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО"

Уже 13 лет наш совместный с общественными организациями проект помогает собирать вещи в хорошем состоянии и передавать их тем, кто в этом нуждается. Оставить чистую и упакованную одежду, обувь для взрослых и детей, которыми вы бы хотели поделиться, можно в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове. Лидером по сбору подержанных вещей традиционно остается Львов, но и другие регионы активно присоединяются. Мы благодарны каждому нашему гостю за активность и помощь,

– добавляет руководитель департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

Проект осуществляется в сотрудничестве с общественными организациями, которые вывозят, сортируют вещи и распределяют между теми, кто в этом нуждается. Сейчас партнерами ОККО являются ОО "Емаус-Оселя", благотворительная организация "Украина без границ" и благотворительный фонд "Добрый самарянин".

Все адреса АЗК можно посмотреть в разделе "Раздельный сбор" – "Сбор одежды" на сайте сети.

Справка

Сеть АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входит в состав OKKO Group и является одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине. В структуре компании также сеть заведений питания в дороге, стационарные и мобильные лаборатории контроля качества нефтепродуктов и тому подобное.

Подразделения компании занимаются реализацией товаров через магазины на АЗК, продажей нефтепродуктов крупным и малым оптом, предоставляют услуги по экспертизе качества топлива.

Получить дополнительную информацию о компании можно на сайте.