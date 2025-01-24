Так, за четвертий квартал 2024 року на АЗК ОККО зібрано майже 53 тонни вживаних речей, які передали мешканцям соціального будинку громадської організації "Емаус Оселя", безпритульним, ВПО у Львові та Львівській області, центрам допомоги і милосердя, мешканцям деокупованих території, малозабезпеченим, людям з інвалідністю Запоріжжя, Дніпра, Києва та багатодітним сім'ям-переселенцям із Запорізької, Миколаївської і Донецької областей. Загалом протягом 2024 року клієнти мережі зібрали в спеціальні контейнери понад 193 тонни речей, передає 24 Канал.

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Вже 13 років наш спільний з громадськими організаціями проєкт допомагає збирати речі в хорошому стані і передавати їх тим, хто цього потребує. Залишити чистий та запакований одяг, взуття для дорослих та дітей, якими ви б хотіли поділитися, можна у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Харкові. Лідером зі збору вживаних речей традиційно залишається Львів, але й інші регіони активно долучаються. Ми вдячні кожному нашому гостю за активність та допомогу,

– додає керівниця департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Проєкт здійснюється у співпраці з громадськими організаціями, які вивозять, сортують речі і розподіляють між тими, хто цього потребує. Нині партнерами ОККО є ГО "Емаус-Оселя", благодійна організація "Україна без меж" та благодійний фонд "Добрий самарянин".

Усі адреси АЗК можна подивитись у розділі "Роздільний збір" – "Збір одягу" на сайті мережі.

Довідка

Мережа АЗК ОККО ("Концерн Галнафтогаз") входить до складу OKKO Group та є однією з найбільших автозаправних мереж в Україні. У структурі компанії також мережа закладів харчування в дорозі, стаціонарні та мобільні лабораторії контролю якості нафтопродуктів тощо.

Підрозділи компанії займаються реалізацією товарів через магазини на АЗК, продажем нафтопродуктів великим і малим гуртом, надають послуги з експертизи якості пального.

Отримати додаткову інформацію про компанію можна на сайті.