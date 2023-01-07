Миллион на тепловизоры: пластуны организовали благотворительный аукцион с уникальными призами

С 24 февраля более 530 волонтеров скаутской организации "Пласт" оставили работу с детьми и стали на защиту Украины. Пластовое сообщество организовало аукцион, собранные средства с которого пойдут на закупку тепловизоров для пластунов и пластунок на передовой.

Победители аукциона могут встретиться с любимыми звездами и даже получить футболки с подписями Залужного и Буданова. До конца аукциона осталось всего несколько дней.

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Какие лоты может получить победитель аукциона

Более 40 украинских звезд предлагают победителям аукциона уникальные встречи. В частности, можно посетить места съемок фильма "Мои думки тихие" вместе с режиссером Антонио Лукичем, пойти на стрельбище с Романом Винтоновым (Майклом Щуром), отведать специально приготовленный для вас завтрак от судьи "МастерШефа" Оли Мартыновской у себя дома. Также можно встретиться со Святославом Вакарчуком, Максом Кидруком, Эммой Антонюк, Максом Щербиной, Оксаной Мухой, Ирэной Карпой и другими известными украинцами.

Кроме этого, среди лотов есть особые предметы: вышиванка от бренда "Этнодим", как у голливудской актрисы Кэтрин Винник, футболки с подписями Валерия Залужного, Кирилла Буданова и Дмитрия Кулебы.

Пластовый аукцион встреч проходит уже в третий раз. Если раньше собирали на создание новых пунктов на Юге и Востоке, сейчас у всех украинцев цель одна – победа! Десятки известных культурных, политических деятелей объединились, чтобы помочь пластунам-защитникам приближать победу,

– сказали в "Пласт."

Как принять участие в аукционе

Пласт – национальная скаутская организация Украины. Уже 110 лет Пласт воспитывает сознательных, ответственных граждан и лидеров украинского общества. Каждый год пластуны-волонтеры вкладывают более 668 000 часов в воспитание детей и ежегодно проводят более двухсот пластовых лагерей по всей Украине. С 24 февраля Пласт с поддержкой благотворителей оказал помощи военным и гражданским на сумму более 800 миллионов гривен.

Аукцион проходит на официальных страницах Пласта в фейсбука и инстаграма. Участником может стать каждый желающий, выполнив правила аукциона – чтобы поучаствовать, нужно указать ставку в комментариях. Ставки принимаются до 10 января в 23:59.

Шаг аукциона, то есть минимальная сумма ставки – 500 гривен. Количество ставок от одного человека не ограничено. Ставки на лот можно повышать неограниченное количество раз, а также можно покупать неограниченное количество лотов.