Центр Unbroken получит новые медицинские кровати для реабилитации защитников благодаря фонду "24"

Центр Unbroken во Львове получит современные медицинские кровати и дополнительное оборудование для реабилитации украинских защитников. Закупка стала возможной благодаря благотворительному сбору средств, к которому присоединились зрители 24 Канала и неравнодушные меценаты.

Значительную поддержку также оказал владелец сети UPG Владимир Петренко, внесший существенный вклад в финансирование проекта. Об этом сообщили в Благотворительном фонде "24".

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Какое оборудование получит Unbroken?

Все оборудование для центра Unbroken было заказано и приобретено у немецкой компании Tecfor Care. Речь идет о 72 медицинских кроватях ECOFIT S стоимостью около тысячи евро каждая, а также о многофункциональных креслах Vitamo care chair, которые используются для длительного ухода и реабилитации пациентов.

Каждая такая кровать – это меньше боли для тех, кто уже прошел через ад. Наша обязанность – помочь,

– отметили в Благотворительном фонде "24".

Медицинские кровати позволяют пациентам самостоятельно менять положение тела с помощью пульта, что облегчает ежедневный уход. Травматологическая дуга помогает людям самостоятельно подтягиваться, а защитные бортики обеспечивают безопасность во время отдыха.

Помимо кроватей, для центра также были закуплены многофункциональные кресла с электрической регулировкой. Они позволяют переводить пациента в сидячее, полулежачее или горизонтальное положение без дополнительных перемещений, что особенно важно во время процедур и длительной реабилитации.

Дополнительно приобретена мебель для больничных палат, в частности столы, тумбочки и матрасы, которые улучшат условия пребывания пациентов.

Новое оборудование для Unbroken / Фото Благотворительный фонд "24"

Сбор средств на дополнительное оборудование для реабилитационного центра Unbroken продолжается. Присоединиться к инициативе и поддержать реабилитацию украинских защитников можно через официальные каналы Благотворительного фонда "24".

Напомним, Благотворительный фонд "24" был создан еще в 2014 году. Первый крупный сбор средств после 24 февраля 2022 года был организован для коллеги-журналиста, вступившего в ряды Сил обороны. Именно это стало толчком к дальнейшему развитию волонтерского направления в рамках редакции. По словам представителей СМИ, тогда удалось за считанные часы собрать необходимую сумму, что продемонстрировало высокий уровень поддержки со стороны читателей.

Впоследствии команда решила систематизировать работу и создать отдельный сайт для сборов и отчетности. Над проектом работала группа редакторов, дизайнеров и разработчиков, которые создали платформу, позволяющую отслеживать текущие сборы и результаты уже реализованных инициатив.