БФ Братьев Мкртчан передал громадам Донецкой области медикаменты и противопожарное оборудование

Пострадавшие от вражеских атак громады получили от благотворителей 1000 огнетушителей, противопожарное оборудование, медицинское оборудование и детское питание.

Как отметили в фонде, спасатели и медики, которые ежедневно защищают жизни людей, имеют особые потребности, сообщает 24 Канал.

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"Именно поэтому Фонд несколькими партиями привез 1000 огнетушителей и оборудование для тушения пожара. Кроме того, передаем реактивы для гемодиализа, костыли, инвалидные коляски, средства гигиены для пациентов больниц, продукты питания (макаронные изделия, консервы)", – сообщают в Благотворительном Фонде Братьев Мкртчан.

Украинские общины получают необходимую поддержку / Фото Благотворительного Фонда Братьев Мкртчан

В области до сих пор остаются семьи с маленькими детьми. Для них передаем 2500 наборов детских йогуртов длительного хранения. Общины на местах уже начали выдачу детского питания. Необходимо поддерживать граждан, учитывая угрозы врага гражданским жителям. Продолжаем работать и оказывать благотворительную помощь Донецкой области и другим прифронтовым регионам,

– отмечают в Благотворительном Фонде.

Уже 3 года Благотворительный Фонд Братьев Мкртчан оказывает помощь жителям прифронтовых регионов и перемещенным лицам. Для пострадавших общин и жителей передают продуктовые наборы, питьевую воду, строительные материалы, печки, системы очистки воды, медицинское оборудование и детское питание.