Як зазначили у Фонді, рятувальники та медики, які щодня захищають життя людей, мають особливі потреби, повідомляє 24 Канал.

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"Саме тому Фонд кількома партіями привіз 1000 вогнегасників та обладнання для гасіння пожежі. Окрім того, передаємо реактиви для гемодіалізу, милиці, інвалідні візки, засоби гігієни для пацієнтів лікарень, харчові продукти (макаронні вироби, консерви)", – повідомляють у Благодійному Фонді Братів Мкртчан.

Українські громади отримують необхідну підтримку / Фото Благодійного Фонду Братів Мкртчан

В області досі лишаються родини з малими дітками. Для них передаємо 2500 наборів дитячих йогуртів тривалого зберігання. Громади на місцях вже почали видачу дитячого харчування. Необхідно підтримувати громадян, з огляду на загрози ворога цивільним мешканцям. Продовжуємо працювати і надавати благодійну допомогу Донеччині та іншим прифронтовим регіонам,

– наголошують у Благодійному Фонді.

Вже 3 роки Благодійний Фонд Братів Мкртчан надає допомогу мешканцям прифронтових регіонів та переміщеним особам. Для постраждалих громад та мешканців передають продуктові набори, питну воду, будівельні матеріали, пічки, системи очищення води, медичне обладнання та дитяче харчування.