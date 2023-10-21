Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана приобрел БПЛА, печки и генераторы для военных

Бойцы ВСУ нуждаются в надежных БПЛА, которые должны отслеживать перемещение врага, осуществлять аэроразведку и наносить врагу максимальные потери. Помощь Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана, который приобрел и доставил на Донетчину 5 комплексов БПЛА "ВАЛК-1" и одну наземную станцию управления и 80 FPV дронов, оказалась чрезвычайно своевременной и актуальной.

Кроме того, было передано 13 генераторов и 230 печей. Основатель Фонда Эдуард Мкртчан, участвующий сейчас в боевых действиях, отметил важность усиления аэроразведки в зимний период. Он отмечает, что сейчас очень важно сохранить жизнь наших воинов.

Раньше Медики прифронтового города Донецкой области получили помощь от Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана

"Со снижением температуры обостряется потребность на фронте в БПЛА и средствах обогрева. Вместе с моим Благотворительным Фондом мы собрали средства и приобрели для нескольких подразделений ВСУ 5 комплексов БПЛА "ВАЛК-1" и одну наземную станцию управления. Эти современные беспилотники для аэроразведки способны летать при низких температурах на высоте, где их трудно достать. Кроме того, передаем бойцам 80 FPV дронов вместе с сумками для хранения и транспортировки. Знаю по собственному опыту, что дронов на войне всегда не хватает. Так каждый дополнительный аппарат приближает Победу. Также приобрели 13 инверторных дизельных генераторов DALGAKIRAN мощностью 8.8 кВт, и 230 металлических печей для обогрева. Передача помощи военным состоялась при участии и.о. главы Донецкой областной военной администрация Игоря Мороза и при содействии экс-главы Донецкой области, а сейчас председателя Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко. Нам важно готовиться к изменению условий ведения войны. Чтобы технически быть на голову выше врага. Это сделает нас сильнее и сохранит жизнь и здоровье наших воинов", – сообщил основатель Фонда Эдуард Мкртчан.



Помощь защитникам Украины / Фото Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана



На фронте нужны БПЛА и средства обогрева / Фото Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана



Военные получили необходимые вещи / Фото Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана поддерживает военных, гражданских, помогает ликвидировать последствия вражеских обстрелов мирных городов Донецкой области. Также благотворители поддерживают медучреждения Донетчины, передают гражданам скорой помощи, строительные материалы, печи для обогрева, продуктовые наборы.