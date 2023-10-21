Окрім того, було передано 13 генераторів та 230 пічок. Засновник Фонду Едуард Мкртчан, який наразі бере участь в бойових діях, зауважив на важливості посилення аеророзвідки у зимовий період. Він наголошує, що зараз вкрай важливо зберегти життя наших воїнів.

Раніше Медики прифронтового міста Донеччини отримали допомогу від Благодійного Фонду Едуарда Мкртчана

"Із зниженням температури загострюється потреба на фронті у БПЛА й засобах обігріву. Разом із моїм Благодійним Фондом ми зібрали кошти і придбали для кількох підрозділів ЗСУ 5 комплексів БПЛА "ВАЛК-1" та одну наземну станцію керування. Ці сучасні безпілотники для аеророзвідки і відеоспостереження здатні літати за низьких температур на висоті, де їх важко дістати. Окрім того, передаємо бійцям 80 FPV дронів, разом із сумками для зберігання та транспортування. Знаю за власним досвідом, що дронів на війні завжди бракує. Тож кожен такий додатковий апарат наближає Перемогу. Також придбали 13 інверторних дизельних генераторів DALGAKIRAN потужністю 8.8 кВт, та 230 металевих пічок для обігріву. Передача допомоги військовим відбулась за участю в.о. голови Донецької обласної військової адміністрація Ігоря Мороза та при сприянні ексочільника Донеччини, а зараз головою Антимонопольного комітета України Павлом Кириленком. Нам важливо готуватися до змін умов ведення війни. Аби технічно бути на голову вище ворога. Це зробить нас сильнішими і збереже життя та здоров'я наших воїнів" – повідомив засновник Фонду Едуард Мкртчан.



Допомога захисникам України / Фото Благодійного Фонду Едуарда Мкртчана



На фронті потрібні БПЛА та засоби обігріву / Фото Благодійного Фонду Едуарда Мкртчана



Військові отримали необхідні речі / Фото Благодійного Фонду Едуарда Мкртчана

Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана підтримує військових, цивільних, допомагає ліквідувати наслідки ворожих обстрілів мирних міст Донеччини. Також благодійники підтримують медзаклади Донеччини, передають громадянам машини швидкої допомоги, будівельні матеріали, пічки для обігріву, продуктові набори.