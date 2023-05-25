Благотворительный фонд Романа Фелика оказал помощь Снигиревской райбольнице
Благотворительный фонд Романа Фелика приобрел 220 контейнеров для забора крови для Снигиревской городской больницы. Город, где расположено медучреждение, является одним из наиболее пострадавших от боевых действий в Николаевской области.
О предоставленной помощи сообщили на сайте Благотворительного фонда. Как именно контейнеры для забора крови помогут врачам, рассказываем дальше.
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Город Снигиревка является одним из наиболее пострадавших от боевых действий районов Николаевщины
Снигиревскую больницу благотворители выбрали не случайно. Именно это заведение оказывает помощь тысячам гражданских, живущих вблизи линии фронта, а также военным, держащим южные рубежи. Больница работала даже во время оккупации, и медики, рискуя собственной жизнью, "вытаскивали" тяжелых больных и раненых.
Сейчас как никогда нужна ежедневная поддержка нашим больницам и медицинской отрасли, особенно в городах и селах, которые долгое время были в оккупации и пережили ужасы российской агрессии. Поэтому наш фонд не раздумывая откликнулся на просьбу о помощи медикам Снигиревки,
– сказал основатель Благотворительного фонда Роман Фелик.
Снегиревская больница оказывает помощь тысячам гражданских, живущих вблизи линии фронта / Фото Благотворительный Фонд имени Романа Фелика
"Чтобы спасти пациента, отделение переливания крови Снигиревской городской больницы остро нуждается не только в постоянных запасах донорской крови, но и контейнерах для ее забора и хранения. Выражаем искреннюю благодарность за невероятную поддержку нашему партнеру – Благотворительному фонду Романа Фелика. Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и ощутимая поддержка Снигиревской общине", – говорится в сообщении местной общественной организации "МрійДій", которая занимается восстановлением Николаевщины.
Благодаря помощи Фонда решена проблема хранения донорской крови и плазмы, а значит, больные смогут получить необходимую помощь, в том числе хирургическую, прямо на месте, в Снегиревке. А, как известно, сэкономленное время – это спасенное здоровье, а зачастую и человеческая жизнь.
Именно сохранение человеческой жизни Фонд задекларировал своей главной миссией и высшей ценностью, – продолжил Роман Фелик. – Наша задача – обеспечить всем необходимым тех, кто ежедневно спасает украинцев в эти непростые времена.
Чтобы спасти пациента, отделение переливания крови Снегиревской городской больницы нуждается в контейнерах для забора и хранения донорской крови / Фото Благотворительный Фонд имени Романа Фелика
Благотворители напоминают, что очень важно каждому продолжать помогать и день за днем приближать нашу победу.
Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кто ждет помощи,
– убеждены в Фонде Романа Фелика.
В течение марта – апреля 2023 г. Фонд имени Романа Фелика провел первую масштабную благотворительную акцию поддержки жителей прифронтовых территорий / Фото Благотворительный Фонд имени Романа Фелика
Напомним, Роман Фелик – украинский ИТ-предприниматель и меценат. Главной целью деятельности Фонда является оперативное оказание помощи и обеспечения средствами первой необходимости людей, проживающих в прифронтовых городах/поселках и вблизи них, на оккупированных территориях и т.д.
В течение марта – апреля 2023 года Фонд имени Романа Фелика провел первую масштабную благотворительную акцию поддержки жителей прифронтовых территорий Донбасса и не могут самостоятельно обеспечить себя даже вещами первой необходимости.