Военные подразделения уже давно присутствуют практически на всех больших мероприятиях в Украине. А организуемые ими мероприятия и совместные проекты с каждым годом становятся все более масштабными. Об одном из них подробнее рассказали 24 Каналу.

Что известно о благотворительном марафоне?

Марафон организуют военные бригады "Черный лес", чтобы обеспечить нужды своих подразделений. Идея забега простая и в то же время амбициозная: чтобы украинские бегуны показывали свои лучшие результаты дома, в Украине.

Специалисты по коммуникациям "Черного леса" рассказывают, что взялись за этот проект, потому что и сами бегают, и после участия в десятке различных забегов начали понимать, что есть мелочи, которые можно улучшить.

И главным для себя они выделили то, что трассы в городах часто имеют подъемы и спуски, которые замедляют бег. Поэтому решили это исправить.

Трасса, созданная бегунами для бегунов

"Оббежав город вдоль и поперек, мы нашли участок с потенциалом для бегового мероприятия. Сертифицировали трассу в соответствии с международными стандартами, договорились с коммунальщиками о ремонте отдельных участков, а с местными властями – о том, чтобы марафон стал частью празднования 935-летия Дрогобыча. Это трасса, созданная бегунами для бегунов", – говорит руководитель отдела коммуникаций "Черного леса" Андрей Соловей.

На языке бегунов:

все дистанции – 42,2 километра, 21,1 километра, 10 километров и 5 километров – сертифицированы по стандартам World Athletics;

пункты гидратации на маршруте будут расположены через каждые 2,5 километра;

перепад высот на круге составляет 8 метров. На марафонской дистанции – всего 64 метра.

Для сравнения: это показатель трассы Берлинского марафона, одной из самых быстрых и известных в мире. Отсюда и взяли название – "Действительно ровный марафон".

Почему Дрогобыч?

Прежде всего потому, что бригада базируется именно в Дрогобыче: "Большую часть того, что мы делаем, мы делаем здесь, ведь хотим, чтобы город развивался, а горожане чувствовали единство с военными", – говорят в бригаде.

Кроме того, Дрогобыч – это более безопасный регион, хорошая логистика (час езды из Львова), город обладает туристическим потенциалом и интересными достопримечательностями.

В "Черном лесу" отмечают, что выносливость гражданских и военных сегодня должна работать вместе, а марафон дает возможность проверить собственную готовность к нагрузкам и поддержать тех, кому тяжелее всего.

Куда пойдут деньги и зачем здесь производитель дронов?

Взносы бизнес-партнеров покрывают организационные расходы. А все, что остается и собрано во время мероприятия, идет на нужды бригады.

Военные рассказали 24 Каналу, что в этом году для "Черного леса" в приоритете полноприводные высокопроходимые микроавтобусы для экипажей ударных и разведывательных БПЛА.



Военные бригады "Черный лес" с БПЛА Shark-M / Отдел коммуникаций бригады "Черный лес"

Бригада развивается и постоянно растет. И если с "военным имуществом" проблем нет – государство обеспечивает всем необходимым, – то с транспортом потребность не удовлетворена.

Бойцы бригады летают на SHARK-M, самом распространенном разведывательном БПЛА в Силах обороны. Он находится в воздухе до 7 часов и преодолевает до 420 километров, что делает его самым выносливым среди электрических беспилотников своего класса в мире. Именно беспилотники Shark являются партнером мероприятия.

Поэтому деньги, собранные во время забега в Дрогобыче, пойдут на поддержку тех, кто использует эти дроны. А само участие поможет сформировать традицию благотворительных забегов в городе и поддерживать выносливость, которая нужна всей стране.

Кто отвечает за спортивную часть?

За спортивную часть отвечает Сергей Панькевич, офицер "Черного леса", мастер спорта по легкой атлетике, член сборной Украины по 24-часовому бегу и призер чемпионата Украины по 12-часовому бегу.

В прошлом году он пробежал почти 1500 километров за 34 дня от Дрогобыча до Покровска в рамках проекта UltraUkraine. К организации присоединился и марафонец Иван Гуляк, который ранее организовывал Дрогобычский полумарафон.

Дата, дистанции, регистрация

Марафон стартует 20 сентября 2026 года в Дрогобыче. Участники будут бежать марафон, полумарафон, 10 и 5 километров по стандартам World Athletics, благотворительный километр, а дети – 1 километр, 400 и 100 метров.

Обратите внимание! Регистрация открыта на сайте runstyle.net.

Есть также возможность "бежать онлайн", то есть зарегистрироваться, получить медаль финишера и стартовый номер, а пробежать самостоятельно в удобное время и в любом месте.

Этот марафон создают люди, которые сами живут спортом, войной и выносливостью. У нас замечательная группа поддержки – семьи спортсменов, жители Дрогобыча и все, кто регистрируется на благотворительные дистанции ради поддержки войск,

– говорит Соловей.