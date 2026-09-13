Військові підрозділи давно присутні чи не на всіх великих подіях в Україні. А організовані ними заходи та колаборації з кожним роком стають все більш масштабними. Про одну з них детальніше розповіли 24 Каналу.

Що відомо про благодійний марафон?

Марафон організовують військові бригади "Чорний ліс", щоб закрити потреби своїх підрозділів. Задум забігу простий і водночас амбітний: щоб свої найкращі результати українські бігуни показували вдома, в Україні.

Комунікаційники "Чорного лісу" розповідають, що взялися за цей проєкт, бо й самі бігають, і після участі у десятку різних забігів, почали розуміти, що є дрібниці, які можна покращити.

І найголовнішим виділили для себе те, що часто траси по містах мають підйоми та спуски, що сповільнюють. Тож вирішили це виправити.

Траса, зроблена бігунами для бігунів

"Оббігши місто вздовж і впоперек, ми знайшли ділянку з потенціалом для бігової події. Сертифікували трасу до міжнародних стандартів, домовились з комунальниками про ремонт окремих ділянок, а з місцевою владою – щоб марафон став частиною святкування 935-річчя Дрогобича. Це траса, зроблена бігунами для бігунів", – каже керівник відділу комунікацій "Чорного лісу" Андрій Соловей.

Мовою бігунів:

усі дистанції 42,2 кілометра, 21,1 кілометра, 10 кілометрів та 5 кілометрів – сертифіковані за стандартами World Athletics;

пункти гідратації на маршруті будуть кожні 2,5 кілометра;

перепад висот на колі 8 метрів. На марафонській дистанції – усього 64 метрів.

Для порівняння: це показник траси Берлінського марафону, однієї з найшвидших і найвідоміших у світі. Звідси взяли й назву – "Дійсно рівний марафон".

Чому Дрогобич?

Передусім тому, що бригада базується саме в Дрогобичі: "Більшість всього, що ми робимо, ми робимо тут, адже хочемо, щоб місто розвивалося, а містяни відчували єдність з військовими", – кажуть у бригаді.

Крім того, Дрогобич – це більш безпечний регіон, хороша логістика (годину в дорозі зі Львова), місто має туристичний потенціал та цікаві пам'ятки.

У "Чорному лісі" наголошують, що витривалість цивільних і військових сьогодні має працювати разом, а марафон дає нагоду перевірити власну готовність до навантажень і підтримати тих, кому найважче.

Куди підуть гроші і навіщо тут виробник дронів?

Внески бізнес-партнерів покривають організаційні витрати. А все, що залишається та зібране під час заходу йде на потреби бригади.

Військові розповіли 24 Каналу, що цього року для "Чорного лісу" в пріоритеті повнопривідні високопрохідні буси для екіпажів ударних та розвідувальних БпЛА.



Військові бригади "Чорний ліс" з БпЛА Shark-M / Відділення комунікацій бригади "Чорний ліс"

Бригада розвивається та постійно росте. І якщо з "військовим майном" – проблем жодних, держава забезпечує усім, то з транспортом – потреба не закрита.

Бійці бригади літають на SHARK-M, найпоширенішому розвідувальному БпЛА в Силах оборони. Він тримається в повітрі до 7 годин і долає до 420 кілометрів, що робить його найвитривалішим серед електричних безпілотників свого класу у світі. Саме безпілотники Shark є партнером заходу.

Тому гроші, зібрані під час забігу у Дрогобичі, спрямують на підтримку тих, хто використовує ці дрони. А сама участь допоможе формувати традицію благодійних забігів у місті та підтримувати витривалість, яка потрібна всій країні.

Хто веде спортивну частину?

За спортивну частину відповідає Сергій Панькевич, офіцер "Чорного лісу", майстер спорту з легкої атлетики, член збірної України з 24-годинного бігу і призер чемпіонату України з 12-годинного бігу.

Торік він пробіг майже 1500 кілометрів за 34 дні від Дрогобича до Покровська в межах проєкту UltraUkraine. До організації долучився і марафонець Іван Гуляк, який раніше організовував Дрогобицький напівмарафон.

Дата, дистанції, реєстрація

Марафон стартує 20 вересня 2026 року в Дрогобичі. Учасники бігтимуть марафон, півмарафон, 10 і 5 кілометрів за стандартами World Athletics, благодійний кілометр, а діти – 1 кілометр, 400 і 100 метрів.

Зверніть увагу! Реєстрація відкрита на runstyle.net.

Є також можливість "бігти онлайн", тобто зареєструватися отримати медаль фінішера та стартовий номер, а пробігти самому в зручний час та будь-якому місці.

Цей марафон створюють люди, які самі живуть спортом, війною та витривалістю. У нас чудова група підтримки – родини спортсменів, дрогобичани, і всі, хто реєструється на благодійні дистанції заради підтримки війська,

– каже Соловей.