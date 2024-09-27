"Вы донатите, я пойду": ветеран из Тернополя организует благотворительный поход в бронежилете и шлеме

Ветеран из Тернополя организует благотворительный соло поход. Преодолеет около 40 километров в бронежилете и шлеме для того, чтобы собрать 300 000 гривен на нужды трех бригад.

Об этом ветеран сообщил в своем инстаграме. Отметил, что цель похода заключается в том, чтобы привлечь внимание к изнурительной и опасной миссии украинского пехотинца.

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"Мне нетрудно. Трудно ребятам на передовой"

Протяженность маршрута с туристической базы Заросляк через озеро Несамовитое к селу Квасы составляет около 40 километров через Говерлу и Петрос.

Этот путь ветеран преодолеет, чтобы собрать 300 тысяч гривен на три бригады, – 42, 67 и 33. Собранные средства пойдут на турникеты, тепловизоры и FPV-дроны.

Владимир рассказал, что будет идти без длинных остановок. На весь маршрут выделяет 24 часа. Впрочем, планирует пройти быстрее.

Мне нетрудно. Трудно ребятам на передовой. Вы донатите, я буду идти!

– подчеркнул ветеран.

Отметил, что цель похода – привлечь внимание к изнурительной и опасной миссии украинского пехотинца.

Кстати, следить за походом можно с 27 сентября в инстаграме @drabikus.

Обратите внимание! Поддержите сбор для украинских защитников по ссылке в шапке профиля, 5375 4112 2260 9914, PayPal eleonoraproshutinska@gmail.com

Ветеран организует благотворительный соло поход: смотрите видео