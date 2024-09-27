Про це ветеран повідомив у своєму інстаграмі. Зазначив, що мета походу полягає в тому, щоб привернути увагу до виснажливої й небезпечної місії українського піхотинця.

Дивіться також Масштабний збір коштів на дрон "Магура": організатори проведуть розіграш серед донатів

"Мені не важко. Важко хлопцям на передовій"

Протяжність маршруту з туристичної бази Заросляк через озеро Несамовите до села Кваси складає близько 40 кілометрів через Говерлу й Петрос.

Цей шлях ветеран подолає, щоб зібрати 300 тисяч гривень на три бригади, – 42, 67 і 33. Зібрані кошти підуть на турнікети, тепловізори й FPV-дрони.

Володимир розповів, що йтиме без довгих зупинок. На весь маршрут виділяє 24 години. Втім, планує пройти швидше.

Мені не важко. Важко хлопцям на передовій. Ви донатите, я йтиму!

– наголосив ветеран.

Зазначив, що мета походу – привернути увагу до виснажливої й небезпечної місії українського піхотинця.

До речі, слідкувати за походом можна з 27 вересня в інстаграмі @drabikus.

Зверніть увагу! Підтримайте збір для українських захисників за посиланням в шапці профілю, 5375 4112 2260 9914, PayPal eleonoraproshutinska@gmail.com

Ветеран організовує благодійний соло похід: дивіться відео