В Україні стартувала масштабна кампанія зі збору коштів під назвою "ГУРКІТ від ГУРу". Мета цієї ініціативи – зібрати 10 000 000 гривень на придбання сучасного українського дрона "Магура", який допоможе українським розвідникам у виконанні їхніх бойових завдань.

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Організатори створили гру

В рамках кампанії організатори створили інноваційну гру, де кожен охочий може додати свого ГУРКОТУ в ролі оператора дрона "Магура”. Гравці матимуть можливість особисто перевірити роботу дрона і тренуватися в ураженні ворожих кораблів.

БФ "Сучасна Україна" також скоро презентує мурал під назвою "Мудрий панує над зірками", над створенням якого працює відомий український мураліст Володимир Манжос. Цей стінопис буде присвячений героїчній діяльності Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Серед усіх донатів організатори проведуть розіграш призів: iPhone 15, колонки JBL GO 3, ексклюзивної поштової марки із зображенням муралу, копію зображення муралу (формат А2), а також додатково 10 друкованих копій із підписом очільника ГУР Кирила Буданова.

Долучайтесь до збору “ГУРКІТ від ГУРу”, зробіть свій внесок в успішні операції ГУР МОУ та вигравайте цінні призи.