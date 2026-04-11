Я бы никогда не мог подумать, что это произойдет, – глава УГКЦ вспомнил тяжелое время

За 15 лет Украина прошла через события, которые не раз меняли и страну, и общество, и роль церкви в жизни людей. То, что в начале казалось сложным периодом, впоследствии переросло в значительно более тяжелые испытания, к которым никто не мог быть готовым.

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав в эксклюзивном интервью 24 Каналу вспомнил, какой увидел Украину, когда вернулся в Киев из Аргентины. Он признался, что тогда не мог даже подумать, через что придется пройти церкви и украинцам в последующие годы.

Украина времен Януковича в начале служения Блаженнейшего Святослава

В начале служения в Киеве он увидел Украину времен Виктора Януковича, когда все украинское чувствовало сильное сопротивление даже в столице.

Справка: Блаженнейший Святослав уже 15 лет возглавляет Украинскую греко-католическую церковь. За это время он объединил епископат, провел церковь через войну, пандемию Covid-19 и полномасштабное вторжение и стал духовным лидером, к которому прислушиваются и за пределами УГКЦ.

После Аргентины, где украинцы бережно держались за свою культуру и корни, возвращение домой стало резким контрастом. В высоких кабинетах сидели люди, которые не хотели говорить с ним на украинском языке, а саму церковь пытались вытеснить из общественного и медийного пространства.

Я встретил здесь, в столице Украины, волну настоящей российской колонизации. Некоторые из них думали, что это навсегда. Все, что было украинского, чувствовало определенное сопротивление,

– вспомнил Блаженнейший Святослав.

Тогда приходилось тяжело бороться за украинское слово и за украинскую церковь, но впереди были значительно более тяжелые испытания. Речь идет и о Революции Достоинства, когда церковь должна была быть со своим народом на площади Киева, и об оккупации Крыма и Донбасса, где УГКЦ имела свои храмы и общины. В Донецке, в частности, закрыли и опечатали кафедральный собор.

Я бы никогда не мог подумать 15 лет назад, что перед нашей церковью предстанут такого типа вызовы,

– сказал он.

Тогда еще никто не понимал, насколько резко и болезненно изменится страна в последующие годы. То, что сначала выглядело как тяжелый период давления на все украинское, впоследствии переросло в значительно более глубокие потрясения для церкви и всего общества.

Какую роль церковь взяла на себя во время войны?

После оккупации Крыма и части Донбасса церковь прошла еще и опыт пандемии, когда пришлось учиться отличать главное от второстепенного, содержание от формы и искать способ быть рядом с людьми даже через онлайн-трансляции и виртуальное пространство. Но и этот опыт не готовил к тому, что произошло после начала полномасштабной войны, когда под удар поставили уже не отдельные общины или регионы, а именно право украинцев на существование.

Никогда нам не приходило в голову, что может начаться полномасштабное вторжение, когда нас с вами, как народ, однажды обрекут на смерть и заберут право на существование,

– сказал Блаженнейший Святослав.

В тот момент церковь уже не могла оставаться только местом молитвы и духовной поддержки. Ей пришлось говорить к миру от имени людей, которые переживают войну, оккупацию, потерю дома и борьбу за жизнь. Речь шла уже не только о пастырском присутствии, а об обязанности быть голосом народа и объяснять миру, за что Украина борется.

Церковь была призвана сыграть роль не только матери и учительницы своего народа, но души того народа, защищать его, часто говорить к миру в его имени,

– вспомнил он.

Сеть присутствия, которую УГКЦ годами развивала на Донбассе, Слобожанщине, в Крыму, на юге и в центре Украины, оказалась нужной именно в тот момент, когда тысячи людей начали искать в церкви спасения, помощи и защиты. Поэтому все годы после выхода из подполья он воспринимает как время, за которое церковь успела вырасти и укрепиться, чтобы выстоять вместе со своим народом в величайшем испытании.

