Я бы никогда не мог подумать, что это произойдет, – глава УГКЦ вспомнил тяжелое время
За 15 лет Украина прошла через события, которые не раз меняли и страну, и общество, и роль церкви в жизни людей. То, что в начале казалось сложным периодом, впоследствии переросло в значительно более тяжелые испытания, к которым никто не мог быть готовым.
Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав в эксклюзивном интервью 24 Каналу вспомнил, какой увидел Украину, когда вернулся в Киев из Аргентины. Он признался, что тогда не мог даже подумать, через что придется пройти церкви и украинцам в последующие годы.
Украина времен Януковича в начале служения Блаженнейшего Святослава
В начале служения в Киеве он увидел Украину времен Виктора Януковича, когда все украинское чувствовало сильное сопротивление даже в столице.
Справка: Блаженнейший Святослав уже 15 лет возглавляет Украинскую греко-католическую церковь. За это время он объединил епископат, провел церковь через войну, пандемию Covid-19 и полномасштабное вторжение и стал духовным лидером, к которому прислушиваются и за пределами УГКЦ.
После Аргентины, где украинцы бережно держались за свою культуру и корни, возвращение домой стало резким контрастом. В высоких кабинетах сидели люди, которые не хотели говорить с ним на украинском языке, а саму церковь пытались вытеснить из общественного и медийного пространства.
Я встретил здесь, в столице Украины, волну настоящей российской колонизации. Некоторые из них думали, что это навсегда. Все, что было украинского, чувствовало определенное сопротивление,
– вспомнил Блаженнейший Святослав.
Тогда приходилось тяжело бороться за украинское слово и за украинскую церковь, но впереди были значительно более тяжелые испытания. Речь идет и о Революции Достоинства, когда церковь должна была быть со своим народом на площади Киева, и об оккупации Крыма и Донбасса, где УГКЦ имела свои храмы и общины. В Донецке, в частности, закрыли и опечатали кафедральный собор.
Я бы никогда не мог подумать 15 лет назад, что перед нашей церковью предстанут такого типа вызовы,
– сказал он.
Тогда еще никто не понимал, насколько резко и болезненно изменится страна в последующие годы. То, что сначала выглядело как тяжелый период давления на все украинское, впоследствии переросло в значительно более глубокие потрясения для церкви и всего общества.
Какую роль церковь взяла на себя во время войны?
После оккупации Крыма и части Донбасса церковь прошла еще и опыт пандемии, когда пришлось учиться отличать главное от второстепенного, содержание от формы и искать способ быть рядом с людьми даже через онлайн-трансляции и виртуальное пространство. Но и этот опыт не готовил к тому, что произошло после начала полномасштабной войны, когда под удар поставили уже не отдельные общины или регионы, а именно право украинцев на существование.
Никогда нам не приходило в голову, что может начаться полномасштабное вторжение, когда нас с вами, как народ, однажды обрекут на смерть и заберут право на существование,
– сказал Блаженнейший Святослав.
В тот момент церковь уже не могла оставаться только местом молитвы и духовной поддержки. Ей пришлось говорить к миру от имени людей, которые переживают войну, оккупацию, потерю дома и борьбу за жизнь. Речь шла уже не только о пастырском присутствии, а об обязанности быть голосом народа и объяснять миру, за что Украина борется.
Церковь была призвана сыграть роль не только матери и учительницы своего народа, но души того народа, защищать его, часто говорить к миру в его имени,
– вспомнил он.
Сеть присутствия, которую УГКЦ годами развивала на Донбассе, Слобожанщине, в Крыму, на юге и в центре Украины, оказалась нужной именно в тот момент, когда тысячи людей начали искать в церкви спасения, помощи и защиты. Поэтому все годы после выхода из подполья он воспринимает как время, за которое церковь успела вырасти и укрепиться, чтобы выстоять вместе со своим народом в величайшем испытании.
Что известно о роли УГКЦ?
- За эти годы Блаженнейший Святослав выстроил в церкви синодальный тип руководства, который опирается на совместное принятие решений. Его деятельность сосредоточена на объединении украинцев независимо от конфессии, а одной из главных задач церкви во время войны он называл спасение людей.
- Влияние русской православной церкви до сих пор остается и в Украине, и за рубежом, а российская религиозная культура еще ощутима в обществе. УГКЦ отмечает, что Россия превращает религию в оружие, а украинские общины за рубежом помогают людям возвращаться к украинскому языку, молитвы и традиций.
- УГКЦ имеет 16 епархий-экзархатов в Украине и 20 за ее пределами, а церковные структуры действуют почти в 50 странах мира. За рубежом работает около 1000 приходов, в частности в Польше, Канаде, США, Бразилии, ОАЭ, Израиле и Италии.