Об этом 24 Каналу сообщил Блаженнейший Святослав, Глава Украинской греко-католической церкви, подчеркнув, что структуры нашей церкви есть и в Европе, и даже в ОАЭ. "Твоя церковь всегда и везде с тобой" – это лозунг пастырства для украинцев, которые за рубежом.

Сколько приходов УГКЦ есть в других странах?

По словам Блаженнейшего Святослава, в последние годы во время полномасштабного вторжения мы все вспомнили, что являемся большим народом, что нас ориентировочно 60 миллионов, живущих в разных странах мира. Наша церковь пережила несколько волн глобализации из-за того, что наши священники и епископы отправлялись за границу вместе с нашими эмигрантами.

Так сложилось, что сегодня большинство своих структур наша церковь имеет за рубежом – насчитываем 16 епархий-экзархатов в Украине, а 20 – за ее пределами. Это метрополия в Польше, Канаде, США, Бразилии. Украинцы даже открыли приход в Арабских Эмиратах, имеют четыре прихода в Израиле.

Украина имеет около тысячи приходов, разбросанных по всему миру. Мы присутствуем как церковные структуры почти в 50 странах мира.

Где присутствуют структуры нашей церкви, там есть ее представительство, а также украинской культуры и нашего народа. Мы стараемся поддержать тех людей, которые выехали за границу или родились уже там, возможно, являются украинцами в десятом поколении, как в Бразилии, но они создают общины украинцев и сегодня возрождают свое духовное единство с родной землей,

– подчеркнул он.

Блаженнейший Святослав рассказал, что сегодня УГКЦ ищет способ, как приготовить священника для Сингапура, для Японии, для того так называемого Дальнего Востока.

Мы ищем различные современные методы, как творить единство той глобальной мировой украинской общины от Австралии до Канады, от Аргентины до Казахстана. Мы создаем одну единую большую украинскую семью, которая объединена в нашей церкви,

– сказал он.

Интересно! УГКЦ представила интерактивную карту, где есть центры украинской церкви за пределами нашей страны. На ней нанесено 3680 объектов в 41 стране мира. Украинцы за рубежом могут даже дополнить этот список, если на карте нет их общины.

Интересно, что украинскую церковь в другие страны привозят именно украинцы. Первыми всегда приезжают, в частности, женщины, которые потом просят священника. Так, церковь ищет различные механизмы, как направить его туда. Последний пример нашей структуры, которая была создана для украинцев за рубежом, – наш экзархат в Италии.

"Я был свидетелем того, как это произошло. Когда я приехал как студент, в Италии был один прихожанин на всю страну. Но уже в 1994 – 1995 годах произошла массовая волна наших женщин там. Женщины просили присутствия нашей церкви. Мы, как студенты, спонтанно вышли к нашему народу, чтобы отслужить литургию, исповедать, вместе отпраздновать праздники", – вспомнил Блаженнейший Святослав.

Сегодня в Италии мы имеем почти 140 приходов, ориентировочно сотню священников. Папа Франциск создал экзархат для украинцев в Италии – сегодня мы имеем украинского епископа, который имеет свою резиденцию в Риме.

Глава УГКЦ добавил, что эта история становления этой структуры как раз показывает, что именно наш народ, который хотел и просил иметь свою церковь, – получил ее.

Что известно об украинских епископах за рубежом?