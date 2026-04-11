Про це 24 Каналу повідомив Блаженніший Святослав, Глава Української греко-католицької церкви, наголосивши, що структури нашої церкви є і в Європі, і навіть в ОАЕ. "Твоя церква завжди й всюди з тобою" – це гасло душпастирства для українців, які за кордоном.

Скільки парафій УГКЦ є в інших країнах?

За словами Блаженнішого Святослава, в останні роки під час повномасштабного вторгнення ми всі пригадали, що є великим народом, що нас орієнтовно 60 мільйонів, які живуть в різних країнах світу. Наша церква пережила кілька хвиль глобалізації через те, що наші священники й єпископи вирушали за кордон разом з нашими емігрантами.

Так склалося, що сьогодні більшість своїх структур наша церква має за кордоном – налічуємо 16 єпархій-екзархатів в Україні, а 20 – поза її межами. Це є метрополія в Польщі, Канаді, США, Бразилії. Українці навіть відкрили парафію в Арабських Еміратах, мають чотири парафії в Ізраїлі.

Україна має близько тисячі парафій, розкиданих по цілому світу. Ми присутні як церковні структури майже в 50 країнах світу.

Де присутні структури нашої церкви, там є її представництво, а також української культури й нашого народу. Ми намагаємося підтримати тих людей, які виїхали за кордон чи народилися вже там, можливо, є українцями в десятому поколінні, як в Бразилії, але вони творять громади українців і сьогодні відроджують свою духовну єдність з рідною землею,

– підкреслив він.

Блаженніший Святослав розповів, що сьогодні УГКЦ шукає спосіб, як приготувати священника для Сінгапуру, для Японії, для того так званого Далекого Сходу.

Ми шукаємо різні сучасні методи, як творити єдність тої глобальної світової української громади від Австралії до Канади, від Аргентини до Казахстану. Ми творимо одну єдину велику українську родину, яка об'єднана у нашій церкві,

– сказав він.

Цікаво! УГКЦ представила інтерактивну карту, де є осередки української церкви за межами нашої країни. На ній нанесено 3680 об’єктів у 41 країні світу. Українці за кордоном можуть навіть доповнити цей список, якщо на карті немає їхньої громади.

Цікаво, що українську церкву в інші країни привозять саме українці. Першими завжди приїжджають, зокрема, жінки, які потім просять священника. Так, церква шукає різні механізми, як скерувати його туди. Останній приклад нашої структури, яка була створена для українців за кордоном, – наш екзархат в Італії.

"Я був свідком того, як це сталося. Коли я приїхав як студент, в Італії був один парафіянин на всю країну. Але вже у 1994 – 1995 роках сталася масова хвиля нашого жіноцтва там. Жінки просили присутності нашої церкви. Ми, як студенти, спонтанно вийшли до нашого народу, щоб відслужити літургію, посповідати, разом відсвяткувати свята", – пригадав Блаженніший Святослав.

Сьогодні в Італії ми маємо майже 140 парафій, орієнтовно сотню священників. Папа Франциск створив екзархат для українців в Італії – сьогодні ми маємо українського єпископа, який має свій осідок у Римі.

Глава УГКЦ додав, що ця історія становлення цієї структури якраз показує, що саме наш народ, який хотів і просив мати свою церкву, – отримав її.

