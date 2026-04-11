Об этом 24 Каналу рассказал Блаженнейший Святослав, Глава Украинской греко-католической церкви, заметив, что наш враг сознательно превратил религию в оружие. Это становится проблемой не только для Украины, но и всего христианского мира.
Что думает Блаженнейший Святослав о русской православной церкви?
Блаженнейший Святослав объяснил, что сейчас есть соответствующие законы, которые следят, чтобы не было институционального влияния на Украину из государства-агрессора. Однако церковь – это не только какая-то церковная структура или организация. Церковь – это взаимоотношения, обычаи, культура. Поэтому присутствие российской религиозной культуры в Украине еще довольно сильное.
Иногда люди даже не осознают, что они находятся в сфере российской духовной культуры. А государство-агрессор очень умело, ловко инструментализирует обычаи, религиозные чувства и превращает их в оружие. Это мы наблюдаем не только в Украине, но и за рубежом,
– сказал он.
По его словам, порой многие граждане Украины, переезжая в страны Европы, приходят в украинские общины и там впервые учатся разговаривать на украинском языке и даже молиться по-украински.
То есть вместо этого люди перебирают украинские пасхальные и рождественские обычаи вместо российских. Именно таким образом духовная украинская культура начинает освобождать народ от того колониального российского влияния.
А на самом деле этот феномен не только инструментализации религии, но и превращение ее в оружие, четко присутствует в последних мутациях доктрины, в частности, политической доктрины Русской православной церкви,
– подчеркнул Блаженнейший Святослав.
Он отметил, что Европейский совет церквей официально осудил доктрину "русского мира", назвав ее юридической. Это совет церквей, к которому относятся не только православные церкви разных стран Европы, но и протестантские. Итак, есть определенное сопротивление со стороны мирового христианства разных конфессий против такого превращения христианства в оружие. И это не просто так – здесь говорится о достоверности христианской проповеди.
Он добавил, что когда современный человек слышит, что тот, кто проповедует Бога, который является любовью, затем превращает религию в средство, который убивает, то он перестает доверять такому религиозному деятелю или религиозной структуре. Поэтому доктрина "русского мира" является вызовом для достоверности христианской проповеди в третьем тысячелетии.
Как русская православная церковь толерантно относится к войне?
- Так называемый "Всемирный русский народный собор", который возглавляет глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Московский Кирилл, издал приказ, в котором война против Украины называется "священной".
- В этом приказе есть упоминания и о "русском мире" как "духовном и культурно-цивилизационном феномене", распространяющемся "существенно дальше” государственных границ как современной России, так и "великой исторической России".
- Кроме того, в Кремле определили новых церковных кураторов для работы по Украине. В частности, Кирилл пытается заслужить уважение со стороны Путина, его окружения, ФСБ и предлагает ему новые инструменты для идеологической оккупации Украины.
- Патриарх Кирилл даже назвал Владимира Путина "настоящим православным вождем". Он считает, появление такого лидера является свидетельством "чуда божьего".