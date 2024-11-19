Президент Украины во время своего выступления в Верховной Раде заявил, что Украина продолжает поддерживать диалог с религиозными организациями, однако не намерена вести сотрудничество с Московской церковью. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на трансляцию Верховной Рады.
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Что сказал Зеленский по вопросу Московской церкви
Президент отметил, что в Украине сохраняется светский характер государственных институтов, и этот принцип позволяет развивать партнерство между государством и церковью, а также с другими религиозными сообществами.
Зеленский добавил, что важным элементом сотрудничества является Совет церквей и религиозных организаций, который выступает важной платформой для диалога между государством и религиозными институтами. Он отметил, что благодаря такому сотрудничеству можно находить модели, которые будут способствовать укреплению духовной независимости Украины, а также социальной поддержке в пределах государства.
Конечно, речь не идет о Московской церкви. Время тех, кто освящает террор, – закончилось,
– добавил Зеленский.
Какие детали известно о запрете РПЦ
- Верховная Рада приняла закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, в первую очередь речь идет об УПЦ МП.
- УПЦ МП опровергает свои связи с РПЦ, однако митрополит Онуфрий до сих пор является членом Синода российской церкви.
- Папа Римский выразил позицию относительно запрета РПЦ в Украине, утверждая, что церкви нельзя трогать. Однако Зеленский напомнил, что российская церковь активно работает за рубежом и ведет информационную работу.