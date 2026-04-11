Про це 24 Каналу розповів Блаженніший Святослав, Глава Української греко-католицької церкви, зауваживши, що наш ворог свідомо перетворив релігію на зброю. Це стає проблемою не лише для України, а й усього християнського світу.

Дивіться також Написав прямо на фронті: боєць ЗСУ Руслан Неровня видав книгу про службу у війську

Що думає Блаженніший Святослав про російську православну церкву?

Блаженніший Святослав пояснив, що зараз є відповідні закони, які пильнують, щоб не було інституційного впливу на Україну з держави-агресора. Однак церква – це не тільки якась церковна структура чи організація. Церква – це взаємини, звичаї, культура. Тому присутність російської релігійної культури в Україні є ще доволі сильною.

Часом люди навіть не усвідомлюють, що вони перебувають у сфері російської духовної культури. А держава-агресорка дуже вміло, вправно інструменталізує звичаї, релігійні почуття і перетворює їх на зброю. Це ми спостерігаємо не тільки в Україні, але й за кордоном,

– сказав він.

За його словами, деколи багато громадян України, переїжджаючи в країни Європи, приходять до українських громад і там вперше вчаться розмовляти українською мовою і навіть молитися по-українськи.

Тобто замість люди перебирають українські великодні та різдвяні звичаї замість російських. Саме в такий спосіб духовна українська культура починає звільняти народ від того колоніального російського впливу.

А насправді цей феномен не тільки інструменталізації релігії, а й перетворення її на зброю, є чітко присутній в останніх мутаціях доктрини, зокрема, політичної доктрини Російської православної церкви,

– наголосив Блаженніший Святослав.

Він зауважив, що Європейська рада церков офіційно засудила доктрину "русского міра", назвавши її юридичною. Це рада церков, до якої належать не тільки православні церкви різних країн Європи, але й протестантські. Отже, є певний спротив з боку світового християнства різних конфесій проти такого перетворення християнства на зброю. І це не просто так – тут мовиться про вірогідність християнської проповіді.

Зауважте! Раніше Зеленський заявив, що Україна не буде співпрацювати з Московською церквою. Він підкреслив, що час тих, хто освячує терор, – закінчився

Він додав, що коли сучасна людина чує, що той, хто проповідує Бога, який є любов'ю, потім перетворює релігію на засіб, який вбиває, то він перестає довіряти такому релігійному діячеві чи релігійній структурі. Тому доктрина "русского міра" є викликом для вірогідності християнської проповіді у третьому тисячолітті.

Як російська православна церква толерує війну?