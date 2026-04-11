Боєць 1 танкового батальйону 125 ОМБр Руслан Неровня, позивний "Таблиця" розповів 24 Каналу, що книга про його шлях становлення як військового та побратимів. Вона висвітлює весь емоційний стан автора та всі події, які він та інші воїни пережили на війні.

Як прийшла ідея написати книгу?

Руслан Неровня поділився, що протягом двох років від початку повномасштабного вторгнення він писав поезію, яка допомагала відволіктись від тих реалій, які були довкола.

Я писав про те, що мене оточувало, про своїх побратимів, ставлення до цього всього. Під час Авдіївської кампанії сталася подія через яку я ледь не загинув,

– сказав боєць ЗСУ.

Після цього він прийняв рішення, що варто видати книгу з усіма нотатками та спогадами про пережите на війні, щоб залишити щось після себе.

Більшість поезії я написав під час виконання (бойових – 24 Канал) завдань, переважно, коли мав час зібрати думки та висловити їх,

– зазначив військовий.

Книгу можна придбати у деяких книгарнях України, зокрема у Вінниці, або у соцмережах Руслана Неровні. Вона відредагована та ілюстрована під його особистим керівництвом між бойовими діями.

Він також зазначив, що одним із його завдань, пишучи книгу, було донести цивільним, що військові це такі ж люди, як й інші.

Ми так само дивимось новини, читаємо телеграм-канали, так само спілкуємось, так само любимо і так само живемо. Це був один зі способів показати, що в нас (у військових — 24 Канал) є емоції,

– додав Руслан Неровня.

До слова, письменник та волонтер Андрій Мероник написав книгу "Сьома рота: Сміх і сльози". Там увічнено 1000 позивних військових, які загинули на війні за Україну. Ця книга про будні українських воїнів під час виконання бойових завдань.

