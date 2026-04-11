Боец 1 танкового батальона 125 ОМБр Руслан Неровня, позывной "Таблица" рассказал 24 Каналу, что книга о его пути становления как военного и собратьев. Она освещает все эмоциональное состояние автора и все события, которые он и другие воины пережили на войне.
Как пришла идея написать книгу?
Руслан Неровня поделился, что в течение двух лет от начала полномасштабного вторжения он писал поэзию, которая помогала отвлечься от тех реалий, которые были вокруг.
Я писал о том, что меня окружало, о своих собратьев, отношение к этому всему. Во время Авдеевской кампании произошло событие из-за которого я едва не погиб,
– сказал боец ВСУ.
После этого он принял решение, что стоит издать книгу со всеми заметками и воспоминаниями о пережитом на войне, чтобы оставить что-то после себя.
Большинство поэзии я написал во время выполнения (боевых – 24 Канал) задач, преимущественно, когда имел время собрать мысли и выразить их,
– отметил военный.
Книгу можно приобрести в некоторых магазинах Украины, в частности в Виннице, или в соцсетях Руслана Неровни. Она отредактирована и иллюстрирована под его личным руководством между боевыми действиями.
Он также отметил, что одной из его задач, пишу книгу, было донести гражданским, что военные это такие же люди, как и другие.
Мы так же смотрим новости, читаем телеграмм-каналы, так же общаемся, так же любим и так же живем. Это был один из способов показать, что у нас (у военных - 24 Канал) есть эмоции,
– добавил Руслан Неровня.
К слову, писатель и волонтер Андрей Мероник написал книгу "Седьмая рота: Смех и слезы". Там увековечено 1000 позывных военных, которые погибли на войне за Украину. Эта книга о буднях украинских воинов во время выполнения боевых задач.
Какая сейчас ситуация на фронте?
Украинские контратаки на Юге сорвали планы россиян атаковать Донецкую область весной и летом. Нашим защитникам удалось укрепить свои позиции на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Это заставило врага перебрасывать туда свои силы.
Силам обороны удалось вернуть контроль вблизи Амбарного, что на Харьковщине. Об этом стало известно 6 апреля 2026 года. Подразделения 129 отдельной тяжелой механизированной бригады зачистили там вражеские силы.
Несмотря на значительные потери, россияне до сих пор накапливают свои силы на территории Украины. Владимир Зеленский считает, что это риск для России. Известно, что Силы обороны каждый месяц уничтожают столько оккупантов, сколько противник мобилизует новых.