Руководительница МИ-6 не происходит от украинских остарбайтеров: историки объяснили путаницу

Недавно распространилась информация якобы новая глава британской разведки МИ-6 –дочь украинского остарбайтера. Теперь эти данные опровергли.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Является ли украинкой новая руководительница МИ-6

Блейз Метревели недавно возглавила МИ-6 – одну из самых известных разведывательных служб мира. Она начнет выполнять свои обязанности осенью. Впервые в истории службы женщина заняла такую высокую должность, поэтому логично, что ее назначение привлекло внимание.

Впрочем, дочерью остарбайтера, как об этом писали, Блейз не является.

Львовский историк, основатель ОО "После тишины" Андрей Усач 17 июня сначала сообщил, что отец Метревели – якобы сын украинских остарбайтеров со Слобожанщины Константин Добровольский. Этот мужчина родился во Вторую мировую в Берлине, после войны эмигрировал в Великобританию и сменил фамилию.

Но через несколько дней, 19 июня, выяснилось, что отец Метревели – другой человек. Историк спутал его с полным тезкой.

"Первоначальная идентификация оказалась ошибочной. По новым документам, которые удалось получить из британских архивов, Константин Метревели, урожденный Добровольский, действительно родился в 1943 году, но в Украине и его родителями были другие люди, а не Николай и Евгения Добровольские. Проводим дальнейшее исследование", – рассказал Андрей Усач.

Ранее СМИ писали, что должность главы МИ-6 могут отдать "китайской Барбаре" – стороннице КНР Барбаре Вудворд.