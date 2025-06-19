Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

Дивіться також Посол Німеччини в Україні очолить розвідку, попередній глава BND поїде до Ватикана

Чи є українкою нова очільниця МІ-6

Блейз Метревелі нещодавно очолила МІ-6 – одну з найвідоміших розвідувальних служб світу. Вона почне виконувати свої обов'язки восени. Вперше в історії служби жінка обійняла таку високу посаду, тож логічно, що її призначення привернуло увагу.

Втім, донькою остарбайтера, як про це писали, Блейз не є.

Львівський історик, засновник ГО "Після тиші" Андрій Усач 17 червня спершу повідомив, що батько Метревелі – буцімто син українських остарбайтерів зі Слобожанщини Костянтин Добровольський. Цей чоловік народився у Другу світову в Берліні, після війни емігрував у Велику Британію і змінив прізвище.

Але за кілька днів, 19 червня, з'ясувалося, що батько Метревелі – інший чоловік. Історик сплутав його з повним тезкою.

"Початкова ідентифікація виявилася хибною. За новими документами, які вдалося отримати з британських архівів, Костянтин Метревелі, уроджений Добровольський, справді народився у 1943 році, але в Україні і його батьками були інші люди, а не Микола та Євгенія Добровольські. Проводимо подальше дослідження", – розповів Андрій Усач.

Раніше ЗМІ писали, що посаду глави МІ-6 можуть віддати "китайській Барбарі" – прихильниці КНР Барбарі Вудворд.