"Спит уставший город": центр Киева погрузился в темноту – захватывающие фото

Из-за ракетных обстрелов России энергетической инфраструктуры Украины в городах максимально экономят освещение. Так, в сети появились фото очередного блекаута в столице.

Впечатляющие кадры ночного Киева появились в сети 24 октября, передает 24 канал.

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Киев утонул в темноте

На фотографиях из сети видно, что единственным источником света остались только фары автомобилей и светофоры. Ни вывески магазинов, ни уличные фонари не работают. Однако даже поглощенный тьмой Киев остается невероятно красивым.

Почему в Киеве блекаут

Из-за обстрелов россиян в ряде областей Украины начались стабилизационные отключения света. Отметим, что для их минимизации и предотвращения в Укрэнерго не раз призывали к ответственному использованию электроэнергией.

В частности, 23 октября сообщалось, что киевляне резко увеличили потребление электроэнергии, поэтому напомним, что для уменьшения нагрузки на энергосистему следует, в частности, не пользоваться энергоемкими приборами.



Использование энергоемких приборов / Инфографика 24 канала

В ДТЭК "Киевские электросети" предоставили упрощенный график отключений, который по адресам можно просмотреть на сайте Yasno. Также получать информацию о возможных отключениях электроэнергии в Киеве можно через чат-бот в телеграме YASNO.

Где еще нет света 24 октября

Кроме Киева, свет 24 октября выключили в Виннице. Так, "Винницкие городские электросети" сообщили о плановых работах, из-за которых на части улиц может исчезнуть свет.

В Хмельницком же энергосеть не выдерживает нагрузки, а поэтому в микрорайонах города возможны аварийные отключения. Об этом сообщил Хмельницкий городской голова Александр Симчишин.

Веерные отключения применили также в Ровненской области. Как сообщил глава Ровненской ОВА, света не будет до ночи.

Об аварийных отключениях сообщил и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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