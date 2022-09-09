После визита в Киев Блинкен встретился с генсеком НАТО в Брюсселе: в фокусе – Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев прибыл в Брюссель. Он встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Блинкен приехал в Брюссель, ведь Вашингтон стремится укрепить единство в те времена, когда Европа сталкивается с повышением цен на энергоносители. По мнению некоторых аналитиков, дефицит и резкий рост стоимости жизни с приближением зимы могут ослабить поддержку Украины со стороны Запада, ведь правительства постараются справиться с недовольным населением.

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Блинкен встретился со Столтенбергом

В Брюсселе Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО и послами стран альянса. В частности, госсекретарь рассказал им о своей поездке в Киев, во время которой он пообещал оказать новую военную помощь и узнал контрнаступление Украины.

После этой встречи Столтенберг заявил, что НАТО считает, что если Украина откажется от боевых действий, она прекратит свое существование. Кроме того, НАТО в долгосрочной перспективе будет обеспечивать вооружениями ВСУ и обеспечит их переход от советского к западному оружию.

Столтенберг также заявил, что НАТО размещает новые силы на восточной границе и посылает России однозначный сигнал, который будет защищать каждый дюйм своей территории. Альянс уже передал Украине огромный объем вооружения и боеприпасов, уменьшив свои запасы, но должен стремиться не допустить победы страны-агрессора. Поэтому, по словам генсека Альянса, странам НАТО необходимо более активно поставлять оружие Украине из своих запасов и производить новое вооружение.

В этот же день в Брюсселе встретились министры энергетики Европейского Союза. Они обсуждали вопросы ограничения цен на российский газ в надежде защитить граждан и предприятия от заоблачных счетов за электроэнергию.

Перед своим приездом Блинкен заявлял, что он уверен в том, что Европа предпримет решительные действия, чтобы избавиться от манипуляций россии поставками газа. По его словам, противостояние кремля через Украину "связано с ценой, однако цена бездействия будет гораздо выше".

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