Энтони Блинкен во время рабочего визита в Киев подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине. Кроме того, он пояснил, кто мешает Украине в этом.

Детали от Блинкена

Государственный секретарь США 6 мая обсудил с президентом Владимиром Зеленским реформы и реформирование институтов. Об этом он заявил на пресс- конференции после встречи.

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Есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние – олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные интересы незаконными методами,

– пояснил госсекретарь.

По его словам, борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни.

"Мы также говорили о вопросах корпоративного управления, реформе судебной власти, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов", – рассказал Блинкен.

Смотрите видео с пресс-конференции политиков:

Детали встречи Зеленского и Блинкена