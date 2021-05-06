Россия и олигархи, – Блинкен объяснил, кто мешает Украине в реформах и борьбе с коррупцией
Энтони Блинкен во время рабочего визита в Киев подчеркнул важность борьбы с коррупцией для дальнейшего продвижения реформ в Украине. Кроме того, он пояснил, кто мешает Украине в этом.
Источник:Офис Президента
Детали от Блинкена
Государственный секретарь США 6 мая обсудил с президентом Владимиром Зеленским реформы и реформирование институтов. Об этом он заявил на пресс- конференции после встречи.
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Есть очень много сил, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией. К ним относятся внешние силы, такие как Россия, и внутренние – олигархи и мощные лица, которые преследуют собственные интересы незаконными методами,
– пояснил госсекретарь.
По его словам, борьба с коррупцией является одним из важнейших вопросов для украинского народа и решающим для улучшения его жизни.
"Мы также говорили о вопросах корпоративного управления, реформе судебной власти, прозрачности, целостности и независимости антикоррупционных органов", – рассказал Блинкен.
Смотрите видео с пресс-конференции политиков:
Детали встречи Зеленского и Блинкена
- Президент и госсекретарь США обсудили российскую эскалацию у границы Украины, ситуацию на временно оккупированном Донбассе и в Крыму, а также российский газопровод "Северный поток-2".
- Зеленский отметил, что Блинкен очень хорошо ориентируется в происходящем в нашей стране.
- Госсекретарь США от имени американского президента Джо Байдена заявил, что США очень ценят дружбу и партнерство с Украиной.
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