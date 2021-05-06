Росія та олігархи, – Блінкен пояснив, хто заважає Україні у реформах та боротьбі з корупцією
Ентоні Блінкен під час робочого візиту до Києва наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні. Крім того, він пояснив, хто заважає Україні у цьому.
Джерело:Офіс Президента
Деталі від Блінкена
Державний секретар США 6 травня обговорив з президентом Володимиром Зеленським реформи та реформування інституцій. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі.
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Є дуже багато сил, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні – олігархи та потужні особи, які переслідують власні інтереси незаконними методами,
– пояснив держсекретар.
За його словами, боротьба із корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя.
"Ми також говорили про питання корпоративного управління, реформу судової влади, прозорість, цілісність та незалежність антикорупційних органів", – розповів Блінкен.
Дивіться відео з пресконференції політиків:
Деталі зустрічі Зеленського та Блінкена
- Президент і держсекретар США обговорили російську ескалацію біля кордону України, ситуацію на тимчасово окупованому Донбасі та в Криму, а також російський газопровід "Північний потік-2".
- Зеленський зазначив, що Блінкен дуже добре орієнтується у тому, що відбувається у нашій країні.
- Держсекретар США від імені американського президента Джо Байдена заявив, що США дуже цінують дружбу і партнерство з Україною.
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