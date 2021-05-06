Ентоні Блінкен під час робочого візиту до Києва наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні. Крім того, він пояснив, хто заважає Україні у цьому.

Деталі від Блінкена

Державний секретар США 6 травня обговорив з президентом Володимиром Зеленським реформи та реформування інституцій. Про це він заявив на пресконференції після зустрічі.

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Є дуже багато сил, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією. До них належать зовнішні сили, такі як Росія, та внутрішні – олігархи та потужні особи, які переслідують власні інтереси незаконними методами,

– пояснив держсекретар.

За його словами, боротьба із корупцією є одним з найважливіших питань для українського народу та вирішальним для покращення його життя.

"Ми також говорили про питання корпоративного управління, реформу судової влади, прозорість, цілісність та незалежність антикорупційних органів", – розповів Блінкен.

Дивіться відео з пресконференції політиків:

Деталі зустрічі Зеленського та Блінкена