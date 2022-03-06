Блинкен опубликовал видео о том, как люди во всем мире поддерживают Украину

Энтони Блинкен опубликовал видео, на котором видно, как люди во всем мире поддерживают Украину. В частности, они выходят на митинги в крупнейших городах мира, держа в руках украинские флаги.

Соответствующее сообщение опубликовал Госсекретарь США на своей странице в твиттере. Это произошло 6 марта – то есть на 11-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Энтони Блинкен опубликовал видео протестов за мир в Украине

Во всех уголках земного шара, в том числе и в самой России, люди призывают прекратить жестокое нападение России на Украину.

– написал Блинкен.

Политик сказал, что сине-желтый украинский флаг сейчас развеивается по всему миру. Добавил также, что люди и правительства утверждают, что они едины с Украиной.

Весь мир выступает за мир в Украине: смотрите видео

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