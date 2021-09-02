Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Кабула

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Он также подчеркнул, что партнерство Вашингтона и Киева сейчас крепче, чем когда-либо прежде.

Блинкен присутствовал на встрече президентов США и Украины, которая состоялась 1 сентября в Белом доме.

Узнайте больше Ходили туда, где американцы не решились, – украинские спецназовцы едва не погибли в Кабуле

Блинкет отметил о крепком партнерстве и поблагодарил Украину

"Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо", – отметил он.

Госсекретарь Соединенных Штатов добавил, что Вашингтон предан светлому и процветающему будущему Украины.

Также Блинкен выразил благодарность Украине за вывоз людей из Кабула.

Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане,

– добавил он.

Напомним, благодаря украинским военным удалось эвакуировать афганских переводчиков, которые работали с военными Канады. Сделать это не решились ни американцы, ни канадцы.

Эвакуация Украиной людей из Кабула: коротко

Украина находится среди стран-лидеров Европы по количеству эвакуированных людей из Афганистана. Всего на украинском самолете из Кабула вывезли 700 украинцев и иностранных граждан.

31 августа Афганистан оставили все американские военные, а власть в аэропорту захватили талибы. Поэтому теперь эвакуировать людей оттуда будет труднее.

Но Украина не будет останавливаться, ведь не всех украинцев успели вывезти из оккупированной страны. По словам Дмитрия Кулебы, примерно 200 граждан попросили забрать их.

Текст сообщения Энтони Блинкена:

Было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американско-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы стремимся к светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарен Украине за помощь в эвакуации лиц из группы риска в Афганистане.