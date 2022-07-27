Впервые после начала войны: Блинкен анонсировал разговор с лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует поговорить с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Их разговор произойдет впервые после начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом Блинкен заявил 27 июля во время пресс-конференции в Госдепартаменте США. По его словам, разговор будет касаться освобождения задержанных американцев и экспорта украинского зерна.

Интересно В США предложили ввести новые санкции против нефти из россии: при чем здесь Китай

Блинкен анонсировал разговор с лавровым

Первый дипломат США заявил, что на этой неделе ожидает звонка от своего российского коллеги. Блинкен планирует обсудить с лавровым "существенное предложение, которое неделю назад представили москве".

Оно касается освобождения двух неправомерно задержанных в россии американцев – Пола Вилана и Бритни Гринер. Также он планирует обсудить недавно подписанное соглашение о транзите украинского зерна через Черное море.

В то же время, Блинкен заявил, что во время телефонного разговора с лавровым не будет вести переговоры относительно нашего государства. Он отметил свой предварительный тезис – США не будут обсуждать Украину без Украины.

Стоит посмотреть – путин просит Эрдогана открыть завод Bayraktar в россии: видео