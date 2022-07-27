Про це Блінкен заявив 27 липня під час пресконференції у Держдепартаменті США. За його словами, розмова стосуватиметься звільнення затриманих американців та експорту українського зерна.

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Блінкен анонсував розмову з лавровим

Перший дипломат США заявив, що цього тижня очікує дзвінка від свого російського колеги. Блінкен планує обговорити з лавровим "суттєву пропозицію, яку тижні тому представили москві".

Вона стосується звільнення двох неправомірно затриманих в росії американців — Пола Вілана та Брітні Ґрінер. Також він планує обговорити нещодавно підписану угоду про транзит українського зерна через Чорне море.

Водночас Блінкен заявив, що під час телефонної розмови з лавровим не вестиме переговори щодо нашої держави. Він наголосив на своїй попередній тезі – США не обговорюватимуть Україну без України.

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