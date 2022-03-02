Энтони Блинкен посетит Бельгию, Польшу, Молдову и страны Балтии, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. Визит Госсекретаря США в Европу продлится до 10 марта.

Сначала госсекретарь США отправится в Бельгию. Там он примет участие во встрече глав МИД стран, входящих в НАТО. Кроме того, Блинкен встретится с коллегами из ЕС, посетит встречу стран G7 и обсудит глобальный ответ на российскую агрессию в Украине.

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Затем Блинкен отправится в Польшу. Там он встретится с властями страны и обсудит дальнейшую помощь в обеспечении безопасности.

Далее госсекретарь США отправится в Молдову и в страны Балтии.

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