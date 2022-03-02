Спершу держсекретар США вирушить до Бельгії. Там він візьме участь у зустрічі глав МЗС країн, які входять до НАТО. Окрім того, Блінкен зустрінеться з колегами з ЄС, відвідає зустріч країн G7 та обговорить глобальну відповідь на російську агресію в Україні.

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Згодом Блінкен вирушить до Польщі. Там він зустрінеться з владою країни та обговорить подальшу допомогу у забезпечені безпеки.

Далі держсекретар США вирушить до Молдови та у країни Балтії.

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