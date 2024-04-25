Об этом рассказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко, отметив, что не стоит ожидать больших публичных заявлений, ведь цели этого визита такие, что не могут принести немедленного и конкретного результата. Он добавил, что в широком смысле, цель США удержать баланс конструктивных отношений с Китаем.

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Главная задача визита

Геополитический диалог, который начался визитом Си Цзиньпина в США в 2023 году – продолжается. По мнению Фесенко, более активны в этом диалоге Соединенные Штаты Америки.

Американцы пытаются сдержать Китай от агрессивных действий против Тайваня и от прямой военной помощи России. США хочет, чтобы Китай своей торговлей с Россией не усиливал ее, а наоборот способствовал постепенному завершению войны на каких-то компромиссных условиях,

– подчеркнул он.

У Китая и США есть общий интерес – найти баланс в торгово-экономических отношениях между собой. Это, в том числе и предусматривает визит Блинкена.

Я думаю, главная задача его визита – удержать Китай в условно нейтральном статусе, чтобы тот больше беспокоился о своих экономических отношениях с США и Европой,

– сказал политолог.

Санкции против китайских банков

Америка применяет санкции против китайских банков, но не масштабные. Это единичные предупреждения, дающие эффект.

Те крупные китайские банки, которые хотят работать в Соединенных Штатах Америки и Европе, в основном придерживаются санкционного режима. Россия из-за этого имеет большие проблемы. Оккупанты вынуждены вести свою торговлю с Китаем через не самые лучшие китайские банки,

– подчеркнул политолог.

Возможность через Китай осуществлять глобальные экономические операции у россиян ограничена. Это сужает их способность обходить западные санкции через Китай. Эффект от западного санкционного режима становится заметным.

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