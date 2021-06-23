Блинкен призвал Меркель снизить риски от "Северного потока-2" – Голос Америки

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он призвал Германию прибегнуть к конкретным шагам, чтобы уменьшить риски, которые "Северный поток-2" несет Украине и европейской энергетической безопасности.

В ходе встречи Блинкен подчеркнул, что США продолжают выступать против российского газопровода. Блинкен также поговорил и с министром иностранных дел Германии Рощицей Маасом по этому вопросу.

Внимание США и Германия планируют завершить переговоры по "Северному потоку-2" летом, – Маас

Крымская платформа

Саммит Крымской платформы должен принять итоговый документ о деоккупации захваченного Россией полуострова. Об этом сказал постоянный представитель президента в оккупированном Крыму Антон Кориневич. Он считает, что документ будет важным результатом саммита. А также добавил, что Крымская платформа будет действовать на постоянной основе, а в Киеве будет работать ее офис.

Выпуск "Голос Америки" за 23 июня 2021 года: смотрите видео